Çorum Valiliği tarafından ilimizden ayrılacak olan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Naim Çetinkaya ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Cem Daharlı onuruna veda yemeği düzenlendi.

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya’nın görev yeri 31 Temmuz 2025 günü değiştirildi. Ayrıca İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Cem Daharlı’nın da ilimizdeki görev süresi sona erdi.



Valilik tarafından İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya ve Komutan Yardımcısı Cem Daharlı için veda programı düzenlendi. Programa Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Çalgan, görev süresini tamamlayan J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ile J. Kd. Alb. Cem Daharlı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından Çetinkaya ve Daharlı’ya çeşitli hediyeler verildi.