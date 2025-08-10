Öte yandan Eylül ayında gerçekleştirilecek Merkez İlçe Kongresi öncesi Başkanlık yarışına katılmak üzere 2 isim adaylığını açıkladı. Mevcut Merkez İlçe Başkan Yardımcısı işinsanı Resul Yiğitoğlu, Sarı Liste'nin adayı olurken, İl Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Ali Çan da, yarışa Mavi Liste'nin adayı olarak sahaya indi.

CHP'de gözler 17 Ağustos 2025 Pazar günü Kale Mahallesi ile başlayacak olan delege seçimlerine çevrilmişken, mevcut yönetimin yerel seçimlerdeki tutumu da eleştiri konusu olmaya başladı.

30 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olan İnşaat Mühendisi Günay Çimen, mevcut yönetimin yerel seçimlerindeki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

“ÇORUM’DA HAYAL

KIRIKLIĞI YAŞADIK”

“Bir 5 yılımızı kaybetmek istemiyorsak başarısız yönetimlerin gitmesi gerekiyor” diyen İnşaat Mühendisi Günay Çimen; “Toplumsal muhalefet ve siyasal muhalefet konsolide olmuşken Çorum’da tam bir hayal kırıklığı yaşadık. Çorum’da bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor” ifadesinde bulundu.

CHP Çorum Belediye Başkan Aday Adaylarından Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: “Bir 5 yılımız daha heba oldu gitti.İnanan şehirler kazandı,inanmayanlar yerinde saymaya devam ediyor. Bunlardan biri ne yazık ki Çorum oldu. Kimse kaptanın dalgalarla nasıl mücadele ettiğine bakmaz. Gemiyi limana nasıl getirdiğine bakar.

“KASTAMONU, AMASYA VE KIRIKKALE’DE SEÇİM

ALINDI. AMA ÇORUM'DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

Buna göre yakın şehirlere baktığımızda: CHP Kastamonu'da 2019 yılında yüzde 18,16 almış 2024 yılında yüzde 48,99 aldı ve kazandı. Amasya 2019 yılında yüzde 17,25 almış 2024 de 42,84 aldı ve kazandı. Kırıkkale 2019'da yüzde sıfır almış 2024'de yüzde 49,90 aldı ve kazandı. Çorum ise 2019'da yüzde 36,73 almış 2024'de yüzde 36,98 aldı ve değişen bir şey yok ve yine kaybettik.”

Muhabir: Haber Merkezi