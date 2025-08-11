Çorum’da Wolf Mimarlık Ofisi’nin Sahibi Simge Kurt, “denizi olmayan Çorum’da yaşayan bir yat tasarım uzmanı” olarak dikkat çekiyor. Nitekim, ünlü Marie Claire dergisi, İstanbul’da da ofisi bulunan Simge Kurt’la bir röportaj yayımladı.

“Geleceği Şekillendiren Kadınlar: Zarafet, Güç ve Başarı Dolu Yolculuklar” başlığını taşıyan röportajda Mimar Simge Kurt, kariyer yolculuğundaki genç kadınlara şu tavsiyede bulunuyor: “Tüm meselesi sizin motivasyonunuzu ve enerjinizi tüketmek olan Voldemart’lar mutlaka olacaktır. Onlara gülümseyin ve inandığınız yoldan asla vazgeçmeyin.