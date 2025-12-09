AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, çorum ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek, Çorum’un üretim kapasitesi, yatırım alanları ve sanayicilerin öncelikli talepleri gibi konuları değerlendirdi.

Hızlı tren projesinin Çorum sanayiinin ve her türlü üretiminin rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Milletvekili Ahlatcı, “Başta istihdam olmak üzere ekonomimize doğrudan katkı sağlayan iş dünyamızın daima yanındayız. Sanayimiz Çorum’un geleceğidir” dedi.