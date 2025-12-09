Çorum’un tanınmış Kerman Ailesi, yaklaşık yarım asırdır süren oto yedek parça, akaryakıt, mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki ticari faaliyetinin ardından, Kolix’le ofset baskılı kağıt-karton ambalaj tesisi ile sanayiye de adım attı.

Kolix Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kerman, haftalık Karadeniz Ekonomi Gazetesi’nde ve Ordu Altaş Televizyonu’nda yayımlanan söyleşisi ile ambalaj yatırımını kamuoyuna duyurdu.

YATIRIMCI İÇİN CAZİP

Çorum’un, son yıllarda sanayileşme adına önemli adımlar attığını, altın rafinerisi ile, makine imalat ve savunma sanayi sektörleriyle, gıda işletmeleriyle büyük bir dönüşüme imza attığını belirten Gökhan Kerman, “Çorum artık sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte bir sanayi şehrine dönüşüyor” dedi.

Yaklaşık 2 milyon 360 bin metrekarelik yeni organize sanayi bölgesi ile kentin yeni bir ivme yakalayacağını vurgulayan Kerman, “Mecitözü sınırlarında kurulacak ikinci OSB’nin 6. teşvik bölgesi kapsamında olması yatırımcı açısından ciddi bir avantaj sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

AMBALAJDA BÖLGESEL AÇIK

Bölgenin sanayileşmesi karşısında ambalaj sektöründeki açığı tespit ettiklerini vurgulayan Gökhan Kerman, üç yıl önce Çorum’da temelleri atılan Kolix Ambalaj’ın kısa sürede İç Anadolu ve Karadeniz hattında güçlü bir üretim ağı oluşturduğuna dikkat çekerek, “Şirket, 8.500 metrekarelik alanda üretim yapıyor ve kendi çatısına kurduğu 720 kW gücündeki güneş enerjisi sistemi (GES) ile üretiminin önemli bir bölümünü yenilenebilir enerjiyle gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Kerman, Anadolu’daki büyüme potansiyelini dikkate alarak Çorum’da rekabetçi ve lojistik olarak avantajlı bir yapı kurduklarını, İç Anadolu ve Karadeniz hattında baskılı ambalaj üreten sayılı tesislerden biri olduklarını söyledi.

STRATEJİK YATIRIM

2016’da dijital ticaret alanına girdiklerini, 2020’li yıllarla birlikte de sanayiye yöneldiklerini belirten Gökhan Kerman, “Bunun stratejik bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Zira, bölgesel bir ihtiyaçtan yola çıktık.” dedi.

Kerman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ofset baskılı ambalaj üretimi konusunda hem İç Anadolu, hem de Karadeniz bölgesinde ciddi bir eksiklik vardı. Biz bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak ve üretimi bölgeye çekmek istedik. Bugün Çankırı’dan Tokat’a, Yozgat’tan Amasya’ya kadar geniş bir müşteri portföyümüz oluştu.”

“MALİYET YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ”

Kolix Ambalaj’ın endüstriyel üretim yapan tüm sektörlere hizmet verdiğini anlatan Kerman, “Şirketin ürün portföyü arasında gıda, tekstil, oyuncak, ilaç, ayakkabı ve küçük ev aletleri sektörlerine yönelik baskılı karton ambalaj çözümleri yer alıyor.” ifadesini kullandı. Ambalajı “sanayinin görünmeyen gücü” olarak niteleyen Gökhan Kerman, “Üretilen her ürün, nihai tüketiciye ambalajla ulaşıyor. Biz bu zincirin güçlü bir halkasıyız. Hem kalite, hem de lojistik avantajla bölgesel üreticilerin maliyet yükünü azaltıyoruz” edğerlendirmesini yaptı.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ EKSİKLİĞİ

Sanayileşen Çorum’da en önemli sorunlardan birinin nitelikli işgücü eksikliği olduğuna dikkat çeken Gökhan Kerman, “Özellikle baskı teknolojileri ve üretim hattı uzmanlarını İstanbul’dan transfer ettik. Üniversite–sanayi işbirliği gelişiyor, ancak teknik kadroların yetişmesi zaman alacak.” şeklinde konuştu.

HIZLI TRENİN ÖNEMİ

Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın hızla inşa edilmekte olduğunu hatırlatan Kerman, demiryolunun Çorum’un lojistik değerini ikiye katlayacağını ifade ederek, bir diğer sorunun depolama altyapısının yetersizliği olduğunu vurguladı.

Çorum’un bir zamanlar “ortaklık kültürü” ile dikkat çektiğine de değinen Gökhan Kerman, “Eskiden birkaç girişimci birleşip büyük yatırımlar yapabiliyordu. Şimdi herkes bireysel hareket ediyor. Ortaklık kültürü yeniden canlanmalı; çünkü üretim güç birliğiyle büyür” saptamasını dile getirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Kolix Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Kerman, enerjinin maliyet içindeki payının olağanüstü arttığını, bu yüzden sanayicinin yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldiğini, Çorum OSB’de GES oranının yüzde 60’ı geçtiğini, bunu, sanayide sürdürülebilirliğin temel göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Çorum’un yatırımcıyı seven bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Kerman, TSO yönetiminin yatırımcıya her yönden destek olduğunu, büyük kentlerden Anadolu’ya kayacak yatırımlar için Çorum’un hazır bir ortam sunduğunu ifade etti.