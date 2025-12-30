TÜİK verilerine göre, TR83 Bölgesi’nde yoksulluk veya sosyal dışlanma riski 2017’de yüzde 26,9’a düşerken, 2018 ve 2019 yıllarında yeniden artış gösterdi. 2020 yılında yüzde 31,6 ile son yılların en yüksek seviyesine çıkan oran, 2021 ve 2022’de kademeli olarak geriledi. 2023’te yüzde 29,1 olarak ölçülen risk oranı, 2024’te yüzde 26,6’ya indi ve 2025’te yüzde 26,2 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan veriler, TR83 Bölgesi’nde özellikle 2020 sonrası dönemde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde sınırlı da olsa iyileşme yaşandığını gösterirken, riskin hâlen bölge nüfusunun önemli bir bölümünü etkilediğine işaret ediyor.