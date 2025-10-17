CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde 81 ilde “Boş Tencere Eylemi” düzenleyerek kadınların sesi oldu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, kadınlar adına basın açıklamasını okudu. 17 Ekim, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nün sıradan bir tarih olmadığını kaydeden CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, bugünün milyonlarca insanın açlığa, işsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa karşı yükselttiği bir çığlıktır! “Bu gün, “Artık yeter!” deme günüdür!” diyen Güngör, Türkiye’de artık yoksulluğun sadece ceplerde değil, insanların umudunda, sofrasında, çocukların gözlerinde olduğunu savundu.

"ÇOCUKLAR YATAĞA AÇ GİRİYOR"

Çocukların yatağa aç girdiğini, kadınların pazardan eli boş döndüğünü dile getiren Güngör açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Emekliler bir ömür çalışıp kuru ekmeğe muhtaç hale getiriliyor… Gençler, hayal kurmak yerine yurt ve burs kuyruklarında bekliyor! Ve biz biliyoruz ki bu tablo bir kader değil! Bu, 23 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının bilinçli tercihidir! Yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçtiler! Yardımı hak değil, lütuf gibi sundular. Vatandaşın onurunu değil, iktidarın koltuğunu korumayı tercih ettiler. Bu düzen artık bir azınlığı zenginleştirirken, milyonları yoksulluğa mahkûm etmektedir!” Açlık sınırının 27 bin lirayı geçtiğini, yoksulluk sınırının ise 90 bin lirayı aştığını hatırlatan Güngör, “Ama net asgari ücret 22 bin lirada kaldı! En düşük emekli maaşı 16 bin lira! Bu mudur adalet? Bu mudur refah devleti? Bu mudur "Türkiye Yüzyılı"?” diye sordu. CHP olarak adil bir Türkiye istediklerinin altını çizen Güngör, kadınların, gençlerin, çocukların geleceğe umutla baktığı Kimsenin “bugün ne pişireceğim” kaygısıyla yaşamadığı bir Türkiye istediklerini vurguladı.

“İKTİDARIMIZDA HİÇBİR ÇOCUK AÇ UYUMAYACAK”

Bu mücadelenin sadece bir ekonomik savaş olmadığını aynı zamanda bir ahlak meselesi olduğuna dikkati çeken Göngör, şöyle devam etti: “Bu mücadele insanı merkeze alan, emeği kutsayan, eşitliği esas alan bir düzen kurma mücadelesidir! Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak! Çünkü biz, o yüzyılı dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla inşa edeceğiz! Ve o gün geldiğinde, hiçbir çocuk aç uyumayacak, hiçbir kadın görünmeyen emekçi olmayacak, Hiçbir emekli yoklukla sınanmayacak! O gün geldiğinde, Türkiye’nin her evinde, her sofrasında umut yeniden yeşerecek! Biz yoksulluğu bitireceğiz, biz adaleti getireceğiz, Biz eşitliği, özgürlüğü, refahı birlikte inşa edeceğiz!” CHP’li kadınların eylemine başta Milletvekili Mehmet Tahtasız olmak üzere İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ile çok sayıda partili destek verdi.