Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl ve İlçe Teşkilatları, mazbatalarını aldıktan sonra ilk ziyaretlerini BBP Genel Merkezi ile Tacettin Dergâhı’na gerçekleştirdi.

Çorum’da geniş katılımlı ve dikkat çeken bir kongre sürecini geride bırakan teşkilat üyeleri, ilk olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti. Heyet, Genel Başkan’ın haftalık basın toplantısına katılarak Çorum teşkilatının çalışmalarını ve hedeflerini paylaştı.

Basın toplantısında konuşan Mustafa Destici, BBP Çorum İl Teşkilatına özel olarak teşekkür etti.

Mustafa Destici, “Çorum’da tarihi bir kongre gerçekleştirdik. Bu başarıda emeği geçen, Çorum’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Fehmi Güney’e, İl Başkanımız Av. Özkan Yandım’a ve tüm il-ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici ayrıca, Çorum’daki güçlü birlik havasının sürdürülmesini isteyerek, mahalle teşkilatlarının bir an önce kurulması talimatını verdi. Destici başkanlığında düzenlenen toplantıda, Çorum’daki siyasi hedefler ve yerel çalışmalar ele alındı.

BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, toplantıda yaptığı konuşmada, “Çorum’da hem belediye başkanlığı hem de milletvekilliği kazanmak için tüm gücümüzle çalışacağız,” ifadelerini kullandı. Yandım ayrıca, soğan üreticileri başta olmak üzere çiftçilerin yaşadığı sorunları Genel Başkan’a iletti.

Mustafa Destici, iletilen talepleri not alarak gerekli kurumlarla görüşüleceğini belirtti ve “Çorum halkına kongrede gösterdikleri yoğun katılım ve ilgiden dolayı teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından BBP Çorum heyeti, Kurucu Genel Başkan ve Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun Tacettin Dergâhı’ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Rabbim bizlere de Muhsin Başkanımız gibi devlet adamı olmayı nasip etsin inşallah,” ifadelerini kullandı.

