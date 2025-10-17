KESK Çorum Şubeler Platformu, kamu emekçilerinin ihraç edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Temmuz sonrası sürecin “tarihteki tüm darbeleri aşan boyutlara ulaştığını” belirterek, hükümete “adalet, barış ve demokrasi” çağrısında bulundu. Platform Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, “Bu ülkede darbe sadece tankla yapılmıyor; kamuda yaşanan ihraçlar da bir sivil darbedir” dedi.

“DARBELERİN TOPLUMSAL ETKİLERİ HÂLÂ SÜRÜYOR”

Veldet, Türkiye’nin yakın tarihinin askeri ve sivil darbelerle şekillendiğini belirterek, “Bu darbeler sadece siyasal yaşamı değil, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanları da kökten etkilemiştir. Darbecilerin ortak özelliği, yönetimi ele geçirir geçirmez toplumu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmeye kalkışmalarıdır” dedi.

1960, 1971 ve 1980 darbelerinde binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiğini hatırlatan Veldet, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananların ise “nicelik ve nitelik bakımından geçmiş tüm darbeleri aştığını” söyledi.

“125 BİNDEN FAZLA KAMU EMEKÇİSİ İHRAÇ EDİLDİ”

OHAL döneminde en az 125 bin 612 kamu görevlisinin ihraç edildiğini belirten Veldet, “AKP iktidarı 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek kamu emekçilerine yönelik büyük bir tasfiyeye girişti. Bu süreçte sadece görevler değil, hayatlar da gasp edildi. Pasaportları iptal edilen, özel sektörde dahi çalışma hakkı elinden alınan emekçiler açlığa ve sefalete mahkûm edildi” ifadelerini kullandı.

KESK’e bağlı 4.259 üyenin ihraç edildiğini söyleyen Veldet, bunlardan yaklaşık 1.700 kişinin hâlâ yargı kararlarını beklediğini vurgulayarak, “Arkadaşlarımızın büyük kısmı hakkında hiçbir soruşturma dahi açılmamışken, iktidar kendisini yargı yerine koyarak önce suçlu ilan etti, sonra göstermelik davalarla süreci uzattı” dedi.

“BARIŞ AKADEMİSYENLERİ HÂLÂ GÖREVLERİNE DÖNMEDİ”

Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Barış Akademisyenleri’nin görevlerine iade edilmemesinin “iktidarın barış konusundaki samimiyetsizliğini” gösterdiğini söyleyen Veldet, “Bir taraftan barıştan söz ederken, diğer taraftan barış bildirisine imza atan akademisyenleri cezalandırmak büyük bir çelişkidir” diye konuştu.

“5 GÜN, 7 KENT, TEK SES” YÜRÜYÜŞÜ ANKARA’DA SONLANDI

KESK’in “5 Gün, 7 Kent, Tek Ses” sloganıyla Diyarbakır’dan başlattığı yürüyüşün Ankara’da son bulduğunu hatırlatan Veldet, “Bu yürüyüş, adaletsizliğe, düşman hukukuna, sorgusuz sualsiz ihraçlara ve çalışma hakkımızın gasp edilmesine karşıdır. Bedeller ödenerek kazanılmış sendikal haklarımızı savunmak için yürüdük” dedi.

“TOPLUMSAL BARIŞIN YOLU ADALETTEN GEÇER”

Veldet, hükümete çağrıda bulunarak, “Toplumsal barışın ve demokratik standartların yükseltilmesinin en temel gereklerinden biri, hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine derhal iade edilmesidir. Bir gün dahi gecikmeksizin gereği yapılmalıdır. KESK olarak tüm arkadaşlarımız görevlerine dönünceye kadar mücadele etmeye, savaşa karşı barışı, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, karanlığa karşı aydınlığı savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi