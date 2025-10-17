Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toprağa emek veren kadınları kutlarken, ülkemizde 823 bin kadın çiftçinin sosyal güvenceden mahrum olduğunu söyledi.

Çorum Milletvekili Tahtasız, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınların sorunlarını gündeme getirdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Türkiye’de 933 binden fazla kadın çiftçinin ülkenin gıda güvencesine katkı sunduğunu belirten Millevetili Tahtasız, bu kadınların sadece %11.8’inin Tarım Bağkur’u ödeyebildiğini vurguladı. Tahtasız, düşük gelir nedeniyle geriye kalan %88.2’lik kesimin, yani 823 bin kadın üreticinin sosyal güvenceye erişemediğini ifade etti.

Bu tablonun sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir adalet meselesi olduğunun altını çizen Mehmet Tahtasız, kadın çiftçilerin emeğini görünür kılmanın ve üretimde eşit şartlar sağlamanın bir görev olduğunu söyledi. Tahtasız, tarımda kadın emeğine pozitif ayrımcılık yapılmasını savunduğunu ve bu yönde atılacak her adımı desteklediğini de vurguladı.

“Kadının üretimdeki varlığı güçtür, direniştir, gelecektir” diyen Milletvekili Tahtasız, tarlada, bağda, bahçede alın teri döken tüm kadın çiftçilerin gününü kutlayarak mesajını, “Siz varsınız, üretim var. Siz güçlüsünüz, Türkiye güçlü” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi