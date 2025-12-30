Bir yılı sevinçleri, hüzünleri ve hatıralarıyla geride bıraktıklarını belirten Vali Çalgan, yeni yılın yeni başlangıçlar ve umutlar anlamına geldiğini ifade ederek, “2026 yılının, kadim medeniyetlerin beşiği Çorum’umuza, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve iyilikler getirmesini; barışın, dostluğun ve dayanışmanın kalıcı hale gelmesini temenni ediyorum” dedi.

2025 yılında edinilen tecrübelerin ve kazanımların geleceğe ışık tuttuğunu vurgulayan Çalgan, bu birikimlerin yeni hedeflere ulaşmada rehber olması gerektiğini kaydetti. Planlı ve kararlı adımların önemine dikkat çeken Çalgan, enerji, potansiyel ve zamanın verimli kullanılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

İlin ve ülkenin bugüne kadar elde ettiği başarıların yeni hamlelerle daha da güçlendirileceğini ifade eden Vali Çalgan, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşlara daha geniş imkânlar sunmak için özveriyle çalışacaklarını dile getirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Yeni yılda da kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içerisinde hareket edileceğini belirten Çalgan, Çorum’un gelişmesi ve kalkınması için ortak bir irade ortaya koyacaklarını ifade etti.Vali Çalgan, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamaları için Valilik tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığını da vurguladı. Mesajının sonunda tüm Çorumluların ve mesai arkadaşlarının yeni yılını kutlayan Çalgan, 2026 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve iyilikler getirmesini diledi.