İhtisas Akademi açılışına Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek de katıldı.



TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, gençlerin bu tarz akademilere ilgi göstermesinden mutlu olduklarını belirterek, “Çünkü 9 farklı alanda alanlarında uzman hocalarımızdan alacakları dersler ile ihtisas sahibi olacaklar, kendilerine özgü yazılar yazacaklar. Kendilerini kariyer hayatlarına hazırlayıp üniversitede sadece akademik bilgi değil, bunun yanı sıra kendilerini de geliştirme ortamı çıkarmış olacaklar” dedi.



Vali Zülkif Dağlı, gençlere kendi hayatını anlattıktan sonra Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yeri ve Türkiye Yüzyılı adlı dersi gençlere aktarıp, ardından gençlerin merak ettiği soruları cevapladı.