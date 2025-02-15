TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 22.586 proje başvurusu yapılmıştır. Proje başvuruları, görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 1.200 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır.

2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Çorum olarak 60 proje olarak katıldı. Jüri üyeleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda öğrencilerimizin yaptığı 8.proje, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Tübitak Lise araştırma projeleri yarışmasında başvuru sayısına göre finale gitme oranında Çorum ili olarak Türkiye’de 10.sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır.

Bölge Yarışmaları kapsamında proje sergisi ve ödül töreni, 24-27 Şubat 2025 tarihleri arasında ilimizin bölgesi Samsun'da yüz yüze yapılacaktır.