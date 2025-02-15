İnsani Değerler Platformu (İDP) İsrail devletinin katliam ve soykırımına maruz kalan Filistin’in Gazze kenti için yardım kampanyası başlattı.

İnsani Değerler Platformu tarafından Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda yapılan açıklamada “Gazze halkı imtihanı en güzel biçimde verdi, şimdi sıra bizde” denildi.

Gazze’nin acil yardım beklediğini dile getiren İDP Sözcüsü Şahin Çalışkanoğlu, Filistin’de Siyonist çetenin zelil biçimde geri çekilişini gösteren Allah Teala’ya hamd ettiklerini belirtti.

“Yaşadığımız, şahit olduğumuz büyük acılara, musibetlere rağmen ümitsizliği bize yasaklayan, iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde mutlaka hükümran kılacağını bildiren Rabbimizin vaadine güveniyor, ne denli güçlü silahlara, imkânlara sahip olurlarsa olsunlar zalimlerin akıbetinin mutlaka zillet olacağına, Müminlerin ise izzete kavuşacaklarına iman ediyoruz” diyen Çalışkanoğlu, “Gazze halkı imtihanını en güzel biçimde verdi, şimdi sıra bizde!” dedi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği katliamlar karşısında Gazze halkının direnişi ve metanetine tüm dünyanın şahitlik ettiğini; Gazzelileri kitlesel göçe zorlamak için havadan ve karadan saldırılarını devam ettiren işgal rejiminin aynı zamanda ambargo ile Gazzelilerin en temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını ellediğini belirten İDP Sözcüsü Çalışkanoğlu, Siyonistlerin ve küresel zalimlerin tüm yönlendirme ve propaganda çabalarına rağmen Filistin halkının çok net bir tavır sergilediğini ve işgale karşı mücadelenin gerektirdiği bedeli ödeme hususunda tereddüt etmediğini de dile getirdi.

“Dünyanın gözü önünde bir halk yok edilmeye çalışılırken sessiz kalmak, insanlık vicdanının iflasıdır! Hep birlikte sesimizi yükseltmeli, mazlumların yanında olmalıyız” diyen Şahin Çalışkanoğlu, Gazze halkının temel yaşam şartlarını sağlayabilmesi için bizlerin desteklerine fazlasıyla ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğimizi de hatırlatarak düzenledikleri kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Özellikle hastanelerin, okul ve yaşam alanlarının bombalanması sonrasında siviller çok büyük zarar gördü ve bölgede tıbbi malzeme, gıda, su ve enerji ihtiyacı gün geçtikçe hayati önem kazanıyor. Yaşanan insani krizi hafifletmek ve Gazzelilere yardım için şimdi dayanışma zamanı…

Rabbimiz müminlere Bakara Suresi 274. ayetinde şöyle buyuruyor; “Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.” Kur’an ayı Ramazan’a yaklaştığımız şu günlerde infak, zekât ve sadakalarımızı bu yıl Gazzeli kardeşlerimizle paylaşalım. Bu anlamda Çorum İnsani Değerler Platformu olarak Gazze için bir yardım kampanyası başlatıyoruz.

Platform bileşenimiz olan Türkiye Kızılay Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Çorum İHH Derneği organizasyonu ile toplanacak yardımlar Gazze’ye ulaştırılacak. Sadece nakit yardımların kabul edileceği bu kampanya süresince afişlerde belirtilen banka hesaplarına yardımlarınızı gönderebilirsiniz. Birlikte daha güçlüyüz, Gazze için daha umutluyuz! Yaşasın küresel intifada! Yaşasın nehirden denize özgür Filistin!”

Editör: HABER MERKEZİ