Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2024 yılı içerisinde 152,83 ton geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan atıklar tekrar ekonomiye kazandırılarak çevre kirliliğinin önüne geçildi.

2 BİN 855 KG BİTKİSEL ATIK YAĞ 2 BİN 546 KG PİL TOPLANDI

Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çorum genelinde atık yağ toplama işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. 2024 yılında belediye tesisleri, mobil atık getirme merkezleri ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi aracılığıyla toplam 2.855 kg bitkisel atık yağ toplandı. Bitkisel atık yağlar, motor, şanzıman ve hidrolik yağların satışı 2024 gelir tarifesine eklenerek belediyeye gelir getirirken çevreye zararının da önüne geçilmiş oldu. Öte yandan 2024 yılı içerisinde 2.546 kg atık pil toplanarak bertaraf edilmesi sağlandı.

MOBİL ATIK GETİRME MERKEZLERİ

ÇEVREYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

Çorum’un çeşitli noktalarına konumlandırılan Mobil Atık Merkezleri vatandaşların zorluk yaşamadan evlerinde bulunan evsel atıkları atık getirme merkezlerine ulaştırmasına yardımcı oldu. Geçtiğimiz yıl içerisinde 479 kg elektrikli ve elektronik atık, şehrin farklı bölgesindeki 150 adet Atık Tekstil - Giysi kumbarasından 286 kg atık, son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan 747 kg atık ilaç atığı mobil atık merkezleri sayesinde 1.Sınıf Atık Merkezi’ne taşınmış oldu.

2.401 TON İNŞAAT ATIĞI ALINDI

Ev ve işyerlerinde yapılan tadilatların yanı sıra bina yıkımlarında çıkan molozların çevreye zarar vermesinin önüne geçmek amacıyla kurulan İnşaat Yıkıntı Atıkları Geçici Biriktirme Alanına vatandaşlar 2024 yılında 2.401 ton inşaat yıkıntı atığı getirdi.



4 BİN 411 KİŞİYE EĞİTİM

Anaokulu, ilkokul, lise, üniversitesi, Gençlik Merkezleri, Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri gerçekleştiren müdürlük ekipleri 2024 yılında 79 eğitim programında 4.411 kişiye iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitim verdi.

Öte yandan ekipler 2024 yılında Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı 18 4-6 yaş Kur’an Kursunda öğrenci ve öğretmenlerine yönelik İklim Değişikliği ve Sıfır Atık eğitim seminerleri düzenledi. Eğitim programında katılımcılara atık nedir, atık türleri, atık azaltımı, sıfır atık, atık pil, bitkisel atık yağ, geri dönüşüm nedir, geri dönüşümün faydaları, su tasarrufunun önemi ve iklim değişikliği konularına değinilirken, şehir merkezinde geri kazanılabilir atıkların atılabileceği toplama kutuları ve nerelerde olduğu hakkında atabilecekleri noktalar hakkında bilgiler verildi.