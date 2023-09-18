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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Yönetim Kurulu üyeleri, Kargı’da çeşitli ziyaretlerde bulundular. Başaranhıncal ve arkadaşları, başta Belediye Başkanı Zeki Şen ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin’i ziyaret ettiler.

TSO Başkanı Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çelikler Çeltik Fabrikası sahibi Mustafa Çelik’i ziyaretlerinde, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Hedef Tekstil Fabrikası Müdürü Fatih Üstün de, üretimleri ile ilgili bilgi verdi.

TSO yöneticilerinin ziyaret ettikleri tesislerden biri de, Eken Kereste oldu. İşyeri sahipleri İbrahim Eken ve İzzet Eken, konuklarını üretim ve satış aşamaları konusunda bilgilendirdiler.

1980 yılından beri faaliyette olan Sefer Orman Ürünleri işyerinde de şirket sahiplerinden Kenan Dinç ile görüşüldü. Kenan Dinç, kardeşi Yasin’le birlikte babalarından aldıkları bayrağı daha yükseğe taşımak için çaba harcadıklarını anlatarak, İsDOOR markasıyla 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Başaranhıncal ve arkadaşları, Osmancık Asya Tesisleri’nde de Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Baba ile sohbet ettiler.