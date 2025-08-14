Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, yeni görevinden dolayı Doç. Dr. Gömeç’i tebrik eden Erol Karadaş ve Çetin Başaranhıncal, ilimizin sağlık hizmetleri alanındaki gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda başarılar diledi. Ayrıca TSO olarak üniversite ve hastane ile işbirliğinin hem sağlık turizmi hem de bölge halkının nitelikli hizmet alması açısından önemine dikkat çekti.

Başhekim Gömeç ise Karadaş ile Başaranhıncal’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görev süresince hasta memnuniyetini artırmak, modern sağlık hizmetlerini geliştirmek ve bölgeye değer katacak projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını, bunun için de yerel kurumlarla yapılacak işbirliklerine hazır olduklarını dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi