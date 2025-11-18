Toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının ardından, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Taşımacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında TSO Meclis üyelerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumda yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin güncel mevzuat, sürücü ve araç sorumlulukları, denetim süreçleri ve sektörde dikkat edilmesi gereken güvenlik uygulamaları detaylı şekilde ele alındı. Meclis üyeleri, jandarma yetkililerine konuya ilişkin sorular yönelterek sektörün uygulamada karşılaştığı sorunlara dair görüş alışverişinde bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, katılımları ve aktardıkları değerli bilgiler için Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Sunumun ardından toplantı sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi