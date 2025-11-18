Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamanı yitiren askerler ve Hırvatistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Hasan Bahar'ı anarak başlayan Bahçeli, ailelere baş sağlığı diledi

Gürcistan'da düşen C-130 tipi uçağın neden düştüğüne ilişkin araştırmaların yapıldığına dikkati çeken Bahçeli, resmi olmayan açıklamaların spekülasyon niteliği taşıdığını belirterek, "'Askeri kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü?' sorusunun cevabı elbette belirlenecek, ona göre bir eylem planı olacaktır" dedi. Bahçeli, gerekli incelemelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini kaydetti.

PKK'NİN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Devamla, PKK'nin silah bırakması ve feshi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, sürece zarar vermek isteyenler olduğunu söyleyerek bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır" diyen Bahçeli, "Niyet hayırlı, netice de hayırlı olacaktır. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi yegane dileğimizdir. Hep dediğimiz gibi her şet Türkiye içindir" şeklinde konuştu.

"İMRALI'YA GİDİLMESİNE AYAK SÜRÜLMESİNİN MANASI YOK"

Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakılırsa bakılsın, milletin devlet, devletin de millet olduğunu söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: "İkisini birbirinden ayırmak yanlıştır. Bu nedenle 'Terörsüz Türkiye' hedefi milletin sarsılmaz, sakatlanamaz politik gayesidir."

Süreç komisyonunun artık son düzlüğe girdiğini söyleyen Bahçeli, "Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması da muhtemeldir. İmralı'ya gidilmesi tartışmalarına nokta konulmalıdır. İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim" dedi.

İBB İDDİANAMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında hazırlanan iddianameye değinen Bahçeli, "İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacaktır. Bu konuda 2 beklentimi vardır. Birincisi, Yargılama hızla tekabül ettirilmemelidir. Geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. İkincisi, daha önce de vurguladığım gibi yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" diye konuştu.