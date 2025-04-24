Toplantı, oda üyelerinin yoğun katılımıyla dikkat çekerken, ekonomi ve ihracat gündemine dair önemli sunum ve bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantının ilk bölümünde söz alan Ziraat Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Özkan Demirgil, bankanın faaliyetleri ve sunduğu finansal çözümler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Katılım bankacılığına dair işleyişi ayrıntılı şekilde aktaran Demirgil, reel sektöre sağladıkları destekler, finansman modelleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışı üzerinde durdu.

Toplantının ikinci bölümünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin iştirak firması olan TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş.’nin Genel Müdürü Volkan Palaz ve İş Geliştirme & Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz sunum yaptı. ABD’ye ihracat yapmayı hedefleyen firmalara özel hizmetleri tanıtan yetkililer, Amerika pazarına açılmak isteyen Çorumlu iş insanlarına lojistik, depolama ve tanıtım süreçlerinde sağlanan destekleri anlattı. Palaz, özellikle TOBB Ticaret Merkezi'nin New Jersey’deki lojistik altyapısı ve depolama çözümlerinin, firmaların dış pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağladığını vurguladı.

Sunumların ardından toplantı, katılımcıların soru ve görüşleriyle sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ