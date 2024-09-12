Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın 23 Aralık tarihine kadar oynayacağı ilk yarı maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 6-17.hafta maç programı hafta hafta duyuruldu. Kırmızı-Siyahlılar 12 haftalık periyotta 6 maçı Pazar günü oynarken, 5 maçı ise Cumartesi günü oynayacak. Çorum temsilcisi sadece 1 maçını Cuma günü oynayacak.

Ahlatcı Çorum FK bu maçların 5’ini saat 19.00’da, 4’ünü saat 16.00’da, 2’sini saat 13.30’da oynarken, sadece 1 karşılaşmayı saat 20.00’de oynayacak.

Editör: RIFAT KARA