Ahlatcı Çorum FK, transfer döneminin bitmesine saatler kala kanat transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, ligdeki rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK’dan 25 yaşındaki Bosna-Hersekli Amar Catic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

AMAR CATIC KİMDİR

1999 Tilburg-Hollanda doğumlu olan Bosna-Hersekli Amar Catic, Hollanda’nın Willem 2 takımının altyapısında futbola başladı. Daha sonra PSV Eindhoven’in altyapısına transfer olan Amar Catic, 2020-2021 Sezonunda PSV’den Ado Den Haag’a transfer oldu. Geçen sezonu Almanya Bundesliga 2 takımlarından Wehen Wiesbaden takımında geçiren Amar Catic, sezonun genelinde 23 resmi maçta 931 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Bu sezon için Iğdır FK tarafından transfer edilip Türkiye’ye getirilen Bosnalı kanat oyuncusu, Iğdır ekibinde ilk 4 haftada 42 dakika süre aldı.