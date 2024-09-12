Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz günlerde Adanaspor’dan prensip anlaşmasına vardığı kaleci Ahmet Said Kıvanç’la sözleşme imzaladı. Adanaspor’la sözleşmesini fesheden Ahmet Said Kıvanç, Ahlatcı Çorum FK ile 2 yıllık mukavele imzaladı.
26 yaşındaki Ahmet Said, Başakşehir FK’nın altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde Bandırmaspor, İstanbulspor ve en son Adanaspor’un kalesini korudu. Deneyimli eldiven, geçen sezon Adanaspor’la 22 resmi maçta1.980 dakika süre alırken, kalesinde 38 gol gördü.
Editör: HABER MERKEZİ