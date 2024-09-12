Trendyol Türkiye 1.Futblo Ligi’nin 5.haftasında, Ankara’da Yeni Malatyaspor’la karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, Salı gününü çift idmanla geçirdikten sonra dün tek çalışma yaptı. Saat 17.00’de, Bülent Üstünel Sahası’nda başlayan antrenmana milli takımda olan Hasan Ege dışında tüm futbolcular katılırken, Kasongo takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman taktiksel pas drili şeklinde geçerken, yine taktiksel oyunla sona erdi. Yeni Malatyaspor maçının taktiğinin çalışıldığı antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri belirtildi.

Kırmızı-siyahlılar bugün yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecekler.