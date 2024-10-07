Bahabey’de açılışa özel kampanya

Emel Açık’ın işletmecisi olduğu Trend Giyim, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde hizmete açıldı. İşyerinin açılışında İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ve sanayici Arap Gürlek de hazır bulundu.

Emel Açık ile eşi Tahir Açık, konuklarına bay-bayan ve çocuk giyim mağazasını gezdirirlerken, açılışa özel kampanyalı ürünler hakkında da bilgi verdiler.

Trend Giyim’de, kot pantolon, pijama takımı, bay-bayan sweet yanında çocuk giyiminde de çok uygun fiyatlar uygulanıyor.