Türkiye İş Bankası Bahabey Şubesi’nin kapatılıp Merkez Şube’ye birleştirileceği yolundaki iddialar, yöre halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

CHP Çorum belediye başkan aday adaylarından İnş.Müh. Günay Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçelievler, Yavruturna ve Kale mahallelerine hizmet veren şubenin kapatılması ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesini isterken, “Atatürk’ün emriyle kurulan bankanın Bahabey Caddesi’nden çekilmesi, son derece yakışıksız olur.” dedi.