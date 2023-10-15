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Kaza İskilip ilçesi Örübağ Köyün'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yusuf Eren Tıraş(17) idaresindeki traktör, köy içerisinde bir nedenle devrildi.

Traktörun devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile 20 yaşındaki ablası Ayşenur Tıraş sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan abla ve kardeşi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil müdahaleye alınan yaralılardan Ayşenur Tıraş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.