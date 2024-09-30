Alınan bilgiye göre Elif Ç.(35) idaresindeki traktör ilçeye bağlı Asarcıkkozvern Köyü’nde araziden eve dönerken devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan aynı aileden Ali Ç.(73), Satı Ç.(72), Yusuf Ç.(11) ve Özlem Ç.(16) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Elif Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK