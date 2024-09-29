Alınan bilgiye Kadeş Meydanı'nda sevgili oldukları iddia edilen C.C.A.(18) ile B.Y.(16) arasında bir nedenle tartışma çıktı

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y., yanında bulunan bıçakla C.C.A.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli B.Y., polis ekiplerince ifade işlemleri gereği Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  

Tanımadığı kişilerce bıçaklandı! Tanımadığı kişilerce bıçaklandı!

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK