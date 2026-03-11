Çorum’da polis ekiplerince dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ederken, Saat Kulesi çevresinde yapılan 30 dakikalık uygulamada 14 sürücüye 38 bin 746 lira ceza uygulandı.
Emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 37 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimde, 11 sürücüye emniyet kemeri, 2 sürücüye seyir halinde telefon kullanma ve 1 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan toplamda 38 bin 746 lira ceza uygulandı.
Ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK