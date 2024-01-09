Belediye Meclis Toplantısı Başkanvekili İsmail Bölükbaş yönetiminde Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum’un trafik sorununa değindi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, “Benim Başkanım Çorum Gibi Başkan” sloganını eleştirerek, “Bizim Başkanımız Çorum Trafiği Gibi” diye ironi yapan Yılmaz, Çorum’un en büyük sorununun trafik olduğunu savunarak şunları söyledi: “Yeni açılan caddeler, ara yollar bir türlü sorunu temelinden çözmeye yetmiyor. Özellikle Gazi ve İnönü caddeleri, son dönemde açılan Erdoğan Caddesi, Bahabey, İlhan Gürel Caddesi dahil Çorum’da çok ciddi bir trafik sorunu var.”

“PİR BABADAN SAAT KULESİ 45 DAKİKA SÜRÜYOR!”

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Pir baba kavşağından Saat Kulesi’ne gelmenin 45 dakika sürdüğünü belirten Yılmaz, “Önce yaya uygulamasını bizler de desteklemiştik ancak bu noktada yayaları da eleştirmek gerekiyor. Gözler telefonda oradan araç gelmiş gelmemiş, mecburen sürücü bekleyecek anlayışında caddenin trafiği artık inanın çekilmez hale geliyor. Çorum için acil olarak, trafik sorununu çözmüş dünyanın başka şehirlerinden örnek alınarak ya da üniversite eliyle mi ne yapılması gerekiyorsa bir an önce Çorumluyu canından bezdiren trafik sorununun çözülmesi gerekiyor.” dedi.