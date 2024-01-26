Osmancık D-100, E-80 Karayolu Emniyet Kavşağında bulunan trafik lambası uzun süre kırmızıda takılı kaldı. Alparslan Türkeş Caddesi ve Baltacı Mehmet Paşa Caddesi'ne seyir etmek isteyen sürücüler yaklaşık 8 dakika boyunca trafik lambasının kendilerine yeşil yanmasını bekledi. Uzun süre kırmızıda takılı kalan trafik lambasında uzun araç kuyrukları oluşurken bazı sürücüler Samsun-İstanbul, İstanbul Samsun istikametinde trafik akışı olmadığı anı bekleyerek geçmeyi tercih etti.

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Kavşakta bekleyen ve zor anlar yaşayan sürücülerin duyarlı ve dikkatli davranışı muhtemel bir kazayı önlerken kırmızı ışıkta uzun süre bekleyen İsmail Kavak yaşananları anlattı.
Kırmızı ışığın yaklaşık 8 dakika boyunca takılı kaldığını ifade eden İsmail Kavak, “Koyun baba Mahallesinden kavşağa geldiğim zaman kırmızı ışık 1-2-3-4 dakika olunca baktım araç kuyruğu çoğaldı ben de aracımı kuyruktan çıkardım ve halen kırmızı yanıyordu. Ortalama 7-8 dakika araçlar kırmızı ışıkta bekledi. Korkulan olmadı, herhangi bir kazaya sebebiyet vermedi. Çünkü burası işlek bir yol, D-100 karayolu, yoğun trafiği olan bir yer. Kazasız, belasız sinyalizasyon hatasını atlattık. Herkese büyük geçmiş olsun” dedi.