Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık’ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)’ Projesi kapsamında % 50 hibe destekli çeltik tohumu dağıtım törenine davet edilmemesini sert bir dille eleştirerek, “ne yazık ki, bu müdürlük tarafından düzenlenen her programda benzer bir yaklaşım tekrarlanmaktadır. Ayrıca siyasi partilerden de sadece AK Parti temsilcileri davet edilmekte, diğer siyasi partiler görmezden gelinmektedir.

Devletin bir kurumunu yöneten bir müdür, hangi siyasinin himayesinde bu ayrımcılığı yapmaktadır? Bu tutumun arkasındaki yönlendirme kimden gelmektedir?” diye sordu.

Osmancık Belediye Başkanı olarak; ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve kutuplaşmanın her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Başkan Gelgör, “Vatandaşımızın yanında olmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugünkü programa katılamamış olsak da, her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Osmancık halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeltik tohumu dağıtım programına, Osmancık Belediye Başkanı olarak davet edilmedim. Protokolde İlçe Kaymakamımız, İl Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte yalnızca AK Parti İlçe Başkanı yer aldı. Vatandaşlarımızın bu konuyu doğrudan bana sorması ve basında “protokol krizi” olarak yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Devletimizin önemli bir kurumu olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği resmi bir programda, belediye başkanının yer almaması ne devlet adabına ne de protokol kurallarına uygundur. Üstelik ben aynı zamanda bir çeltik üreticisi ve pirinç tüccarıyım. Yani bugün düzenlenen programın hem üretici hem de sektör temsilcisi olarak doğrudan muhatabıyım.

Ne yazık ki, bu müdürlük tarafından düzenlenen her programda benzer bir yaklaşım tekrarlanmaktadır. Ayrıca siyasi partilerden de sadece AK Parti temsilcileri davet edilmekte, diğer siyasi partiler görmezden gelinmektedir.

