Osmancık’ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okuma yazma kursunda başarılı olan kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Furkan Duman ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de katıldı. Mezuniyet belgelerini alan kursiyerler, cübbe giyip, kep takarak okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kaymakamı Duman kursiyerlerin mezuniyet törenine katılarak okuma yazma öğrenen kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu. Törende kursiyerlere mezuniyet belgelerini veren Duman, yaptığı konuşmada okuma yaşının olmadığına vurgu yaptı.

Cesaret ve özverilerinden dolayı tüm kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Duman, “Okumanın yaşı yok, bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Sizler öğrenme azmiyle buraya gelerek Halk Eğitim Merkezi himayesinde bu başarıyı elde ettiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizler öğrenebileceksiniz ki yarın çocuklarınıza da öğretip, ilgilenebilesiniz. Çünkü eğitim ailede başlıyor, çünkü eğitim ilk önce anneden başlıyor. Medeni cesaretlerinizden dolayı hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Kaymakam Furkan Duman, okuma yazma kursu öğretmeni Mehtap Demir ve Osmancık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Çıplak’a da teşekkür ederek, okuma yazma kurslarının devamlı açılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi.

Editör: Haber Merkezi