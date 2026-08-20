Osmancık Belediyesi, ilçenin yetiştirdiği şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyecek.

Belediyenin Açık Hava Sineması ve Konser Geceleri kapsamında, Çorumlu şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını ve öğretmenlik idealini konu alan “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” filmi gösterilecek.

Etkinlik, bugün (20 Ağustos 2026 Perşembe günü) saat 20.30’da Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda yapılacak.

Osmancık Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Şenay Aybüke Yalçın’ın yalnızca ilçenin değil, tüm Türkiye’nin hafızasında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bazı hayatlar vardır; kısa sürer ama bıraktığı iz bir ömür silinmez. Bazı isimler vardır; yalnızca bir ilçenin değil, koca bir milletin hafızasına kazınır” ifadelerine yer verildi.

Şehit öğretmenin öğrencilerine ışık olmak için çıktığı yolda hayatını vatanına adadığı belirtilerek, aradan geçen yıllara rağmen adının ve hatırasının unutulmadığı kaydedildi.

Belediye, Şenay Aybüke Yalçın’ın hikâyesini hep birlikte yeniden hatırlamak ve aziz hatırasını yaşatmak amacıyla tüm vatandaşları film gösterimine davet etti. Açıklamada, “İlçemizin kızı, milletimizin evladı, Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı rahmet, minnet, saygı ve özlemle anıyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi