Japonya’dan Türkiye’ye gelen 15 İngilizce öğretmeni, eğitim programı kapsamında Çorum’un Osmancık ilçesini ziyaret etti. Japon eğitimciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ağırlanarak ilçenin eğitim çalışmaları ile tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Japon öğretmenleri makamında kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Osmancık’taki eğitim çalışmaları ele alınırken, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel etkileşimin önemi değerlendirildi.

Japon öğretmenlere ilçedeki eğitim kurumları, yürütülen projeler ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ziyarette ayrıca Türkiye ve Japonya’daki eğitim sistemleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret anısına Japon eğitimcilere çiçek ve ilçenin dünyaca tanınan ürünü Osmancık pirincinin yer aldığı hediye paketleri takdim edildi.

Program kapsamında tarihi Koyunbaba Köprüsü’nü de gezen Japon öğretmenler, köprü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR