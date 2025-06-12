41 öğrenci ve 5 öğretmen ile okul pansiyonu önünden hareket eden kafile, Kırıkkale’de yapılan kahvaltıdan sonra ODTÜ kampüsüne ulaştı. ODTÜ gezisine rehber eşliğinde kampüs turu ile başlayan grup, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile diğer sosyal alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kafile daha sonra kısa bir şehir turu yaparak Osmancık’a döndü.

Gezi ile ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, üniversite tanıtım gezisinin mesleki rehberlik faaliyetleri kapsamında bu eğitim öğretim yılında ikinci kez yapıldığını belirterek, amaçlarının öğrencilere üniversite tercihlerini bilinçli yapmaları konusunda yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Mustafa Yıldırım önümüzdeki yıl da fırsat buldukça bu tür gezilerin devam edeceğini belirtirken, Osmancık Belediyesi’ne de araç tahsisi için teşekkürlerini sundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ