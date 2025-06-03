Osmancık Vergi Dairesi’ne ödeme yapmak için gelen mükellefler, kolonya ve çikolata ikramıyla karşılanıyor. Kurum tarafından sunulan bu küçük ikramlar, bazı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Genellikle resmi bir yapıya sahip olan vergi dairelerinde uygulanan bu tür yaklaşımların, vatandaşla kurum arasındaki iletişimi olumlu yönde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Vergi Dairesi yetkilileri, bu tür uygulamaların vatandaşlara daha sıcak bir hizmet sunmak amacı taşıdığını belirtiyor. Amaçlarının, mükelleflerin vergi dairesiyle olan ilişkisini daha pozitif bir zemine taşımak olduğunu ifade ediyorlar.

Öte yandan, vergi dairesi tarafından hayata geçirilen bu uygulamanın, vergi ödemelerini yalnızca bir yükümlülük olmaktan çıkararak, daha dostane ve insani bir deneyime dönüştürmeyi hedeflediği belirtiliyor. Kurumun bu yaklaşımının, vatandaşlar nezdinde olumlu bir izlenim oluşturduğu gözlemleniyor.

Editör: Haber Merkezi