Osmancık Belediyesi, araç filosuna yeni bir iş makinesi daha kazandırdı. Tamamen Osmancık Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla alınan yeni kepçeyle saha çalışmalarının daha hızlı ve daha verimli ilerlemesi amaçlanıyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, aldıkları yeni araçlarla belediyenin araç filosunu sürekli güçlendirdiklerini belirterek, “Rabbim, bu aracı hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin. Yeni araçlarla belediyemizin araç filosunu sürekli güçlendiriyoruz. Araç filomuz büyüdükçe, hizmetlerimiz de daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde halkımıza ulaşıyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi