Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından, ilçe genelindeki hububat ekili alanlarda pas hastalığı kontrolleri titizlikle yürütüldü.

Yapılan arazi çalışmalarıyla, hastalık belirtileri erken dönemde tespit edilerek üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler ve önerilerde bulunuldu. Bitki sağlığının korunması ve verim kayıplarının önüne geçilmesi adına çalışmaların aralıksız süreceğini açıklayan yetkililer “Üreticilerimizin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda müdürlüğümüzle iletişime geçmeleri gerekmektedir” görüşüne yer verdiler.

Editör: Haber Merkezi