Çorum'un Osmancık İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Selim Hilmi Başkaya, Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alan Başkaya başarısıyla hem okulunu hem de Osmancık’ı gururlandırdı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Selim Hilmi Başkaya, aynı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan velisi Erdem Başkaya ile sınava hazırlanmasında emeği bulunan öğretmen ve okul idaresini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Editör: Haber Merkezi