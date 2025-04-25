Çorum’un Osmancık ilçesinde kitap okumaya teşvik eden ‘Osmancık Okuyor’ projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe genelindeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışma, büyük bir heyecana sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yarışmada birinci olan öğrencilerle birlikte ilk 10’a giren başarılı öğrencileri makamında ağırladı. Ziyaret sırasında öğrencilere hediyeler ve plaketler takdim eden Makineci, kitap okumanın önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti.

Proje ilçedeki tüm okullarda titizlikle yürütülmeye devam ediyor. Projenin amacı, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları bilgiyle donatarak akademik başarılarını artırmak.

Eğitimciler, kitap okumanın öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirdiğini, hayal gücünü beslediğini ve akademik başarılarına katkı sağladığını belirtiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu tür projelerle öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Editör: SELDA FINDIK