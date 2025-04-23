Osmancık Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar için unutulmaz bir etkinlikle taçlandırıyor. Bu özel günde, ilçedeki çocuklara ücretsiz lunapark bileti hediye edilecek.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine özel olarak lunapark bileti dağıtılacak. Etkinlik, Kızılırmak Sahilindeki oyun parkında gerçekleşecek. Amaç, çocuklara hem eğlenceli bir gün yaşatmak hem de bayram coşkusunu daha da anlamlı hale getirmek.

Etkinlikten faydalanmak isteyen vatandaşlar, çocukları için biletleri Osmancık Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden temin edebilecek. Belediye yetkilileri, yoğunluk yaşanmaması adına biletlerin erken alınmasını öneriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada: “Çocuklarımızın mutluluğu ve gülümsemesi bizim için en değerli ödüldür. Onları sevindirmek, geleceğe umut katmak demektir. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel etkinlikte çocuklarımızla birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ