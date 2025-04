1994 yılından bu yana eğitimde kaliteyi ilke edinen Deneyim Koleji, Osmancık’taki öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni şube, modern eğitim anlayışıyla dikkat çekerken, bölgedeki veliler için de büyük bir fırsat sunuyor.

Deneyim Koleji yeni eğitim öğretim yılında Osmancık’ta hizmete girecek. Deneyim Koleji Kurucu Temsilcisi Mustafa Şimşek, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerle velilerle Osmancık’ta buluşmanın mutluluğu içerisinde olacaklarını ifade etti.

Merkezi Çorum’da olan 1994 yılından beri eğitim camiasına hizmet veren Deneyim Koleji’nin Osmancık şubesi 2025-2026 sezonunda öğrencilerine hizmete vermeye başlayacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitim öğretime başlayacak olan Deneyim Koleji Osmancık şubesi bölgede eğitimi için önemli katkıda bulunacağı vurguladı.

Deneyim Koleji Kurucu Temsilcisi Mustafa Şimşek, “Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz devletine milletine bağlı bireyler olacaktır. Atatürk sevgisiyle millet sevgisiyle yetişmiş çocuklar olacaklar” dedi.

Mustafa Şimşek, Deneyimim Koleji’nde açık fikirli, insana saygılı, topluma karşı sorumluluklarının farkında olan gerçek anlamda vatandaş olacak geleceğe liderlik edecek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Nitelikli eğitim almak her çocuğun hakkı olduğunu dile getiren Şimşek, “Osmancık Şubemiz ile de bölgemizdeki çocuklarımız geleceği inşa edecek yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek yenilikçi fikir ve buluşmalarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireylerdir. Nitelikli eğitim almak her çocuğun en temel hakkıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak yenilikçi vizyonumuzu ve eğitimde kalite anlayışımızı ülkemizin her köşesinde ulaştırmanın vatanımıza ve milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Nitelikli eğitim almak her çocuğun hakkı olduğunu dile getiren Çakar, “Çocuklarımız geleceği inşa edecek yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek yenilikçi fikir ve buluşmalarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireylerdir. Nitelikli eğitim almak her çocuğun en temel hakkıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak yenilikçi vizyonumuzu ve eğitimde kalite anlayışımızı ülkemizin her köşesinde ulaştırmanın vatanımıza ve milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz” diye konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR