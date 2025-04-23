Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği programa davet edilmedi. İlçede yapılan resmi bir etkinlikte belediye başkanının yer almaması, kamuoyunda “protokol ayıbı” olarak yorumlandı.

Osmancık’ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” Projesi kapsamında % 50 hibe destekli çeltik tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sencer Bilgener ev sahipliğinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Etkinliğe Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ve AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan protokol olarak davet edilirken, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün’ün davet edilmemesi protokol eksikliği olarak değerlendirildi.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenen fidan dağıtım törenlerinde de aynı protokol krizi yaşanmıştı.

Editör: Haber Merkezi