Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 21.hafta maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Ahlatcı Çorum FK, maç öncesinde sahaya, hafta içerisinde, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Mimar Sinan Spor Kulübü’nün genç futbolcusu Hasan Mert Kesgin’in fotoğrafının bulunduğu tişörtle sahaya çıktı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, seremonide özel tasarım siyah tişörtle yer alırken, genç futbolcunun vefatı nedeniyle üzüntülerini ifade ettiler. TRT Spor’dan canlı yayınlanan müsabakada, seremoni sırasında Çorum FK’lı futbolcuların yakın plan görüntülerinde özel tasarım tişört tüm izleyenler tarafından görüldü.
Ahlatcı Çorum FK’nın genç futbolcuya saygı için bu davranışı takdirle karşılandı.