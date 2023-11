Tahmini Okuma Süresi: dakika

Trafik kazaları ölümlerin yanında ülkelerin ekonomisinde önemli kayıplara yol açıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 2005'te aldığı kararla, kasımın 3. pazar günü "Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü" olarak belirlendi.

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'den bu yana 175 ülkenin kara yolu güvenliğine ilişkin verilerini inceleyerek, "Kara Yolu Güvenliği Küresel Durum Raporu" yayımlıyor.

Rapora göre, trafik kazalarının çoğu ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3'üne mal olması, tedavi masraflarının yanı sıra kaza sonucu ölen veya engelli kalanların iş görememesi ve üretime katkısının durması gibi nedenlerden kaynaklanıyor.

TRAFİK KAZALARI DÜNYA GENELİNDE HER YIL 1,3 MİLYON CAN ALIYOR

DSÖ'nün 2022 raporuna göre, her yıl yaklaşık 1,3 milyon kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybediyor, 20 ila 50 milyon kişi ölümcül olmayan yaralanmalar yaşıyor ve birçok kişi engelli kalıyor.

Araç kullanırken ortalama hızın yükselmesi, hem kaza olasılığını hem de kazanın sonuçlarının ciddiyetini artırıyor.

Alkol veya herhangi bir maddenin etkisi altında araç kullanmak, ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Araç kullanırken cep telefonu gibi faktörlerin yol açtığı dikkat dağınıklığı, yol güvenliği açısından giderek artan endişe kaynağı haline geliyor.

Cep telefonu kullanan sürücülerin kazaya karışma olasılığı ise diğerlerine göre yaklaşık 4 kat fazla.

Ayrıca genç yaşlardan itibaren erkeklerin trafik kazalarına karışma olasılığı, kadınlara göre daha yüksek seyrediyor. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının yaklaşık 4'te 3'üne tekabül eden yüzde 73'lük kısmı, 25 yaşın altındaki genç erkekler tarafından yapılıyor.

Trafik kazasında ölümlerin yüzde 93'ü, düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor.

Yüksek gelirli ülkelerde dahi, düşük sosyoekonomik geçmişe sahip kişilerin trafik kazalarına karışma olasılığının daha fazla olması dikkati çekiyor.

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranı Afrika bölgesinde en yüksek, Avrupa bölgesinde ise en düşük olarak kayıtlara geçiyor.

Trafik kazası oranlarının en düşük olduğu Avrupa, ciddi çaba sarf ediyor

BM Genel Kurulunun 2020'de aldığı eylem planı kararı kapsamında, 2030'a kadar trafik kazası sonucu ölümlerin ve yaralanmalarının en az yüzde 50'sinin önlenmesi hedefleniyor.