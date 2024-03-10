İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gazi Caddesi'nde bir farkındalık uygulaması gerçekleştirdi.

Kadın sürücülerin kullandığı araçlara uygulama yapan polis ekipleri sürücü ve araçlarda bulunan kadın yolculara karanfil hediye ederek çikolata ikramında bulundu.

Uygulama esnasında trafik ekiplerinin karanfil hediyesi ve çikolata ikramı ila karşılanan kadın sürücüler anlamlı jestten dolayı polis ekiplerine teşekkür ettiler.

Editör: HABER MERKEZİ