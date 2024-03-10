Başta Ankara ve Çorum olmak üzere yurdun dört bir yanında örgütlenen bir dernek konumunda bulunan Dedesli Ovası Türkmenler Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Mamak Anadolu Caddesi'nde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen programa, Ankara Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Yüksel Altunkeser, dernek yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Çorum Dedesli Ovası Türkmen köyleri nüfusuna kayıtlı kadınlar katıldı.

Çorum bölgesinde 12 köyün bir araya gelmesiyle kurulan derneğin, Ankara'da yaklaşık 20 bin civarında nüfusu bulunuyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR