Vakıf hizmet binasının da yer aldığı Çepni Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi No: 62 adresinde faaliyet gösteren Aşevi işletmesi 15 personeli ile üretilen sıcak yemekleri gün içerisinde mobil dağıtım ekipleri ile muhtaç ailelerin yaşadıkları adreslere thermobox taşıma yöntemi ile dağıtıyor.

2023 yılı içerisinde 294 ailedeki 1100 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, ailelerin sosyo-ekonomik durumları vakıf tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Aileler tarafından yeni başvurular, gelen talepler incelendikten ve uygun bulunduktan sonra dağıtım listesine vakit geçirilmeden eklenip, söz konusu hanelere yemek ulaştırılmaya başlanıyor.

Aşevi faaliyetleri kapsamında halen 374 muhtaç aileye aylık 32 bin ekmek de veriliyor. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Aşevi faaliyeti hayırseverlerimizin desteği ile yerine getirilecek. Hayırsever vatandaşlar diledikleri miktarda kişi sayısını belirleyerek bağış yapabilecek ve Ramazan ayı içerisinde belirledikleri günlerde onlar adına yemek üretimi ve dağıtımı yapılacak.

Editör: HABER MERKEZİ